«Маска» без Киркорова: российский телеканал получил приказ убрать поп-короля из эфира

Один из самых ярких представителей шоу-бизнеса Филипп Киркоров извинился за участие в «голой» вечеринке блогера. Однако раскаяние не помогло исполнителю. Как пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети, руководство канала НТВ поручило убрать звезду из шоу «Маска». Речь идет не об исключении Киркорова из программы, а о пересъемке грядущего выпуска, где просто не будут показывать артиста.

При этом до премьеры программы остались считанные дни: выпуск должен быть новогодним и ярким, а из-за перезапуска качество может пострадать.

Однако звездные обозреватели считают, что указание на телеканале дали еще до извинений Киркорова. Пока есть вероятность, что певец появиться в финальной серии. Возможно, ему выделят не так много эфирного времени.