«Маска и капюшон в ночи». Загадочная фигура у полицейской машины перед взрывом: ждал ли преступник именно сотрудников?

Согласно свидетельским показаниям, непосредственно перед детонацией взрывного устройства у патрульного автомобиля в Москве в районе улицы Елецкой мог находиться неизвестный в маскировке.

Информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на рассказ местного жителя, ставшего очевидцем событий. По словам свидетеля, который вернулся домой около часа ночи, вблизи припаркованной полицейской «Шкоды» Октавия находился подозрительный человек. Личность незнакомца была скрыта капюшоном и маской.

Как сообщает очевидец, неизвестный вел себя настороженно и внимательно осматривал машины, стоящие вдоль улицы. Примерно в 01:30 раздался мощный хлопок, который житель услышал уже в своей квартире. Выйдя на улицу, мужчина обнаружил последствия ЧП: поврежденный взрывом автомобиль правоохранителей и выставленное на месте происшествия оцепление.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и личности подозреваемого.

