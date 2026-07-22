Маски и закрытые окна: почему Краснодар затянуло дымом после ночного ЧП

Роспотребнадзор: в Краснодаре горит склад, жителей просят надеть респираторы

Общество

После ночной атаки беспилотников на Краснодарский край в городе загорелся складской комплекс, включая логистический центр Wildberries. Из-за рисков загрязнения воздуха Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара не выходить на улицу без необходимости и закрыть окна, передает Газета.ру.

Детали происшествия и рекомендации санитарных служб

В ночь на 22 июля Краснодарский край и соседние регионы подверглись массированному налету БПЛА:

  • Последствия атаки: Обломки дронов повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. На территории Краснодара загорелся крупный складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на предприятии.
  • Удар по логистике: Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атаке подверглись логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). По ее данным, есть пострадавшие.
  • Рекомендации Роспотребнадзора: Из-за дыма и продуктов горения жителям рекомендуют:
    • Носить респираторы и меньше находиться под открытым небом;
    • Плотно закрыть окна и чаще делать влажную уборку;
    • Пейте больше воды и временно отказаться от курения;
    • Перейти с контактных линз на очки.

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