Маски и закрытые окна: почему Краснодар затянуло дымом после ночного ЧП
Роспотребнадзор: в Краснодаре горит склад, жителей просят надеть респираторы
После ночной атаки беспилотников на Краснодарский край в городе загорелся складской комплекс, включая логистический центр Wildberries. Из-за рисков загрязнения воздуха Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара не выходить на улицу без необходимости и закрыть окна, передает Газета.ру.
Детали происшествия и рекомендации санитарных служб
В ночь на 22 июля Краснодарский край и соседние регионы подверглись массированному налету БПЛА:
- Последствия атаки: Обломки дронов повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. На территории Краснодара загорелся крупный складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на предприятии.
- Удар по логистике: Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атаке подверглись логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). По ее данным, есть пострадавшие.
- Рекомендации Роспотребнадзора: Из-за дыма и продуктов горения жителям рекомендуют:
- Носить респираторы и меньше находиться под открытым небом;
- Плотно закрыть окна и чаще делать влажную уборку;
- Пейте больше воды и временно отказаться от курения;
- Перейти с контактных линз на очки.