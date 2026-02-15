Маскировка под простую болячку: онколог назвал скрытую правду о раке кишечника

Хирург-онколог Павел Бледных предупредил, что привычный симптом геморроя может оказаться признаком рака толстой кишки. В разговоре с изданием « Лента.ру » специалист объяснил, почему опасно заниматься самолечением при появлении крови.

Онколог и хирург Павел Бледных рассказал о симптомах, которые нельзя игнорировать при посещении туалета. По словам специалиста, кровь в стуле может быть признаком не только геморроя, но и онкологического заболевания толстой кишки. Врач подчеркнул, что рак кишечника часто маскируется под другие болезни, вводя пациентов в заблуждение.

Медик пояснил, что люди склонны связывать кровянистые выделения с геморроем, особенно если ранее подобная проблема уже возникала и не вызывала сильного дискомфорта. Такая уверенность толкает пациентов на длительное самолечение, которое может продолжаться годами. В это время человек может даже не подозревать о росте злокачественной опухоли в кишечнике.

Дополнительную статистику ранее озвучил профессор РАН и онколог Али Мудунов. Он отметил, что средний возраст пациентов с диагностированной онкологией в России составляет 65 лет.

