Масленица в госпитале: актер Мамадаков привез домашние блины бойцам СВО

Известный актер театра и кино, член Общественной палаты Реутова Амаду Мамадаков организовал гуманитарно-творческую акцию для участников специальной военной операции, передает REGIONS . Вместе с группой коллег он посетил военный госпиталь имени Бурденко, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие. Визит был приурочен к началу масленичной недели, поэтому помимо слов поддержки артисты привезли с собой традиционное праздничное угощение — домашние блины. В состав делегации вошли заслуженные артисты России Анжела Белянская, Мария Скосырева, Ольга Белова и Сергей Плотников, а также Грант Каграманян.

Официальная часть встречи быстро перетекла в формат душевного общения. Амаду Мамадаков, обращаясь к находящимся на излечении бойцам, подчеркнул значимость их вклада в безопасность страны.

«Вы — истинные герои! Мы высоко ценим ваш подвиг, стойкость духа и отвагу. Вы для каждого из нас являетесь настоящим примером. Хочу пожелать вам самого важного — поскорее поправиться. Возвращайтесь к своим близким победителями. Вас любят, вами восхищаются и очень-очень ждут!» — произнес Амаду, обращаясь к военнослужащим.

Для создания атмосферы домашнего уюта в холле медицинского учреждения был организован импровизированный концерт. Под звуки гитары звучали популярные песни и стихотворения, а юмор и дружеские шутки помогли на время отвлечься от больничных будней. Артисты не ограничились выступлением в общем зале и навестили тех, кто временно прикован к постели, обойдя палаты госпиталя.

Личное общение стало ключевым элементом визита: гости выслушали истории бойцов и выразили признательность за их мужество. По мнению медицинского персонала, подобные встречи являются важным инструментом психологической реабилитации, способствующим более эффективному восстановлению пациентов.

