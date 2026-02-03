«Обещал прилететь в отпуск»: стало известно, о чем актер Ткаченко говорил с друзьями перед гибелью на СВО

Подруга погибшего актера Николая Ткаченко, Дарья Софийская, раскрыла, о чем перед смертью общалась с ним. В интервью aif.ru она рассказала , что артист активно строил планы на будущее, часто переписывался с друзьями, много шутил и смеялся.

В частности, Николай обещал прилететь в отпуск, чтобы встретиться с близкими. По ее словам, он был потрясающим, жизнерадостным человеком, который обожал петь и играть на гитаре.

2 февраля стало известно, что 37-летний Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам его подруги, решение отправится в «горячую точку» актер принял после трагической гибели их общего знакомого.

Точное нахождение тела Ткаченко в зоне проведения боев остается неизвестным. Он проходил службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии.

