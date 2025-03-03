Масленицу отпраздновали в Детском центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске

Широкую Масленицу провели в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля 1 марта для юных пациентов, их родителей и сотрудников учреждения. Организовали насыщенную и веселую развлекательную программу в честь народного праздника.

Сделать мероприятие по-настоящему запоминающимся помог культурно-досуговый клуб «Мечта» филиала МАУ КДК «Красногорье». Организовали выступление фольклорного ансамбля «Оберег» с интерактивным народным концертом, яркими костюмами и традиционными масленичными играми. Участники водили хороводы и с удовольствием занимались созданием куклы-оберега на творческом мастер-классе. Также всем подробно рассказали про традиции Масленицы и историю праздника.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Особенно позабавила взрослых и детей надувная сковорода с огромными блинами. Арт-объект стал главной тематической диковинкой, у которой активно позировали и фотографировались все желающие.

Праздник оставил море приятных впечатлений и помог весело провести время всем присутствующим в Детском центре.