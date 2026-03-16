Массаж по-турецки: россиянок массово разводят в Турции через приглашения на массажи

Представители туристической отрасли бьют тревогу из-за активизации аферистов на курортах. Злоумышленники под видом спа-специалистов выманивают у россиянок предоплату и бесследно исчезают.

На турецких курортах участились случаи обмана отдыхающих из России. Местный представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш в беседе с РИА Новости рассказал о новой мошеннической схеме, жертвами которой становятся россиянки.

По словам агента, злоумышленники находят потенциальных клиенток через социальные сети и мессенджеры. Они предлагают услуги выездного массажа, позиционируя себя как профессиональные специалисты. Для убедительности аферисты создают поддельные страницы и профили, наполняя их фотографиями настоящих салонов и реальных массажистов.

После того как туристка соглашается на процедуру и переводит предоплату на указанную банковскую карту, связь с лже-массажистом моментально прерывается. Номер телефона блокируется, а обидчик исчезает вместе с деньгами. Долмуш подчеркнул, что подобные инциденты в последние месяцы фиксируются все чаще, особенно в густонаселенных туристических зонах средиземноморского побережья.