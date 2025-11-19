Масштабная акция «Мир народных сказок» стартовала в России

Всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников», стартовала в стране. Мероприятие посвящено жанру эпоса.

«Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», – сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Изобразительное искусство», «Анимационный фильм», «Авторское произведение», «Актерское мастерство».

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».