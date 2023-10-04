Масштабная акция по диагностике злокачественных новообразований пройдет в Дмитрове

Жители Подмосковья старше 18 лет смогут принять участие в масштабной акции по диагностике злокачественных новообразований, которая состоится на стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что данный онкоскрининг приурочен к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в эту субботу можно будет пройти маммографию, УЗИ молочных желез, флюорографию, а также выполнить экспресс-тестирование на рак простаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе настало время для трансформации стоматологической службы.