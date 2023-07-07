Масштабная реконструкция культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершится в 2024 году

В этом году стартует капитальный ремонт одного из любимейших культурных мест жителей городского округа Балашиха – КДЦ «Заря».

Как стало известно во время выездного совещания главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова, завершатся работы к декабрю 2024 года.

На сегодняшний день этот культурно-досуговый центр аккумулирует 23 различных кружка, в том числе творческие коллективы. Ребята из городского округа Балашиха с удовольствием занимаются в кружках хореографии, эстрадного вокала, прикладного творчества. Также посетители центра совершенствуют искусство игры в шахматы, изучают английский язык. Для взрослых предусмотрен фитнес. Кроме того, на базе этого центра базируются клубные формирования на базе ветеранских организаций.

«Культурно-досуговый центр «Заря» – важный объект для микрорайона и всего нашего города. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева центр попал в программу капитального ремонта. Уже заключен контракт на проектирование и последующее строительство, который предусматривает окончание капремонта до декабря 2024 года», — сказал Сергей Юров.

Пока проект капремонта культурного учреждения еще находится в разработке. Все предложения по работе учреждения будут обсуждать с творческими коллективами, жителями и ветеранами микрорайона Заря.

В ходе выездного совещания глава городского округа Балашиха побывал в Детской школе искусств №6, расположенной неподалеку, и обсудил с ее руководством перспективы развития учреждения.

Сергей Юров отметил, что уже на стадии разработки проекта капремонта учреждения стоит задача создать условия для качественного рабочего тандема между «Зарей» и школой искусств.

«Эскизные проекты и планировочные решения предоставим жителям микрорайона, чтобы согласовать проводимые работы», — сказал Сергей Юров.

Отметим, что Детская школа искусств №6 вот уже второй год подряд входит в ТОП-10 учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области. Помимо широкого спектра образовательных программ, учреждение является площадкой для ежегодного Межзонального фортепианного фестиваля-конкурса.