Масштабное благоустройство парка Мира продолжается в подмосковной Коломне

До конца июля в подмосковной Коломне планируется завершить благоустройство парка Мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы приступаем к масштабной реконструкции парка», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Примечательно, что парк Мира считается практический самым крупным лесным массивом Коломны. Концепцией благоустройства предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства — входных арок, фонтана, танцевальной площадки и сцены. Также предполагается полный отказ от вырубки зеленых насаждений.

На всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, обновление системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены цветущие кустарники и деревья.

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