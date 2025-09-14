Масштабное благоустройство привокзальной площади в Павловском Посаде

В рамках рабочей поездки в Павловский Посад депутат Государственной Думы от «Единой России» Геннадий Панин, вместе с главой округа Денисом Семеновым, осмотрел территорию привокзальной площади, где сейчас реализуется масштабное благоустройство.

Долгое время эта зона находилась в запустении: недостроенное здание и ветхий забор не украшали город и создавали не самое лучшее впечатление у приезжих. Сегодня пространство преображается: ведутся активные работы по созданию современной, функциональной и красивой общественной зоны.

Особое внимание уделено сочетанию современного дизайна и уважения к местным традициям. Сердцем новой площади станет световая инсталляция, вдохновленная знаменитым узором павлово-посадского платка. Также здесь появится детская игровая зона, оформленная в виде паровоза – тематическое решение, которое идеально вписывается в привокзальную атмосферу.

Геннадий Панин и Денис Семенов лично проверили ход работ, обсудили сроки завершения и проконтролировали детали, которые сделают это место удобным для жителей и привлекательным для туристов.

«Привокзальная площадь — это визитная карточка любого города. Важно, чтобы уже с первых минут пребывания здесь люди чувствовали уют, видели чистоту, порядок и современные решения. Этот проект не только преобразит пространство, но и подчеркнет уникальность Павловского Посада», — отметил Геннадий Панин.

Работы выполняются согласно графику, и вскоре площадь станет полноценным местом отдыха, где жители и гости города смогут комфортно проводить время и наслаждаться обновлённым обликом.