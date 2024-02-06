Масштабное обучение информаторов продолжается в Подмосковье

Масштабное обучение информаторов, которые будут работать на выборах президента РФ, продолжается в Подмосковье. Очередной семинар прошел в ДК «Выстрел» в Солнечногорске.

В рамках семинара участникам рассказали, как наладить общение с избирателями и грамотно подать всю информацию о президентских выборах. В общей сложности в городском округе будет работать 321 информатор.

Информаторы будут рассказывать избирателям, когда пройдут выборы, где и каким образом можно проголосовать. Для удобства анкетирования они будут пользоваться приложением «ИнформУИК».