Масштабную уборку буреломных деревьев провели в Дубне

Коммунальная служба МБУ «ЖКУ» Дубны избавила от поваленных деревьев лесопарковую зону в районе Коммунального проезда и лес у завода «Кронштадт». Работы провели после непогоды, учитывая обращения жителей.

Шквалистый ветер повредил деревья в наукограде, в связи с чем организовали работу по устранению последствий. В том числе учитывали просьбы дубненцев, которые были обеспокоены состоянием зеленых насаждений. Специалисты коммунальной службы проверили обстановку, а затем приступили к работам.

На данный момент очистили от бурелома лес у предприятия «Кронштадт» и лесопарковое пространство у Коммунального проезда. Места стали безопаснее и ухоженней, что очень важно для жителей.

«Наша команда продолжает активно работать над тем, чтобы обеспечить комфортные условия для отдыха и прогулок», — отметил представитель МБУ «ЖКУ».

Помимо уборки в Дубне проведут работы по озеленению и поддержанию порядка. По всем вопросам, связанным с благоустройством общественных пространств, можно обращаться к МБУ напрямую.