Масштабные празднования в честь Дня рождения Озер прошли в городском округе Коломна

Так, празднество развернулось на несколько городских пространств: парки «Сосновый бор» и «Дубки», Летний сад Дворца культуры и сквер «Арбат». Их посетителей ждали концерты, мастер-классы, мероприятия в рамках «ТекстильФеста», в котором приняли участие и ветераны местной текстильной промышленности.

Председатель муниципального Совета депутатов Николай Братушков отметил, что праздник получился, действительно, семейным. Подобные мероприятия, по его мнению, помогают поддерживать культурную идентичность и сохранять историческое наследие. О важности этого не раз говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.