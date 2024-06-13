Масштабный автопробег в честь Дня России прошел в Кашире

По городу проехала колонна автомобилей с государственным флагом России, а также флагами партии «Единая Россия», «Молодой гвардии Единой России», «Движения Первых» и городских округов Кашира, Чехов, Ступино и Серпухов.

Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия». Стартовой точкой автопробега стал Дворец спорта «Юбилейный». Оттуда участники направились к улице Садовая и подъехали к Аллее Славы, где состоялась церемония возложения цветов к обелиску. Почтив память защитников Отечества, колонна направилась по Каширскому проспекту до автостоянки. Завершился автопробег зрелищно и символично. Легковые автомобили выстроились таким образом, чтобы образовалась буква Z.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин поздравил участников автопробега с важным государственным праздником. Спикер добавил, что в мероприятии приняли участие каширские молодогвардейцы, активисты «Движения Первых», представители Партии, городских округов Кашира, Серпухов, Чехов и Ступино.

Одним из участников автопробега стал каширянин, активист «Молодой гвардии Единой России» Владимир Попов. Он управлял «Нивой», которая ранее была передана участнику спецоперации. Неоднократно автомобиль позволял волонтерам доставлять адресную помощь военным СВО.