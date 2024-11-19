Масштабный флешмоб пройдет в стране в День матери

С 20 по 24 ноября все желающие могут опубликовать на своей странице во «ВКонтакте» любимую фотографию, видео или рисунок с мамой, а также рассказать о ней и поблагодарить.

Публикацию нужно отметить хештегами #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного.

Для участия нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковордкин. Аккаунт должен быть открыт. Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат сертификаты Ozon и подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 27 ноября на страницах Фонда Андрея Первозванного.