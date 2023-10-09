Масштабный концерт прошел в Подольске в День города

Концерт «Подольск! За наших! За Победу! За Россию!» прошел в ледовом дворце «Витязь» в День города. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

В праздничном мероприятии приняли участие более пяти тысяч жителей Подольска и гостей городского округа. Перед началом концерта люди могли попробовать свои силы в разных активностях, в том числе и связанных с боевой подготовкой. Сам концерт открыли финалисты проекта «Голос. Дети» вместе с воспитанниками известных творческих студий. Ребята исполнили песню «Россия – это мы!».

Еще одним подарком для горожан к празднику стали выступления любимых исполнителей знаменитых хитов: Стаса Пьехи, Бурановских бабушек, Валерия Сюткина, «Rock&Roll Band». Завершился концерт советскими песнями, которым подпевали все гости концерта, зарядившись положительными эмоциями от праздника, уверил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.