Масштабный научный форум проходит в Пущино, Серпуховский округ

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В наукограде Пущино Серпуховского округа стартовала масштабная научная конференция, объединившая более 60 ученых из разных регионов России.

Мероприятие включает в себя XXIII Пущинские чтения по фотосинтезу и Всероссийскую конференцию с международным участием «Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы».

16 июня ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода и Казани собрались, чтобы обменяться опытом и обсудить последние достижения в области фотосинтеза. Пущинские чтения, зародившиеся еще в 1967 году по инициативе Института фотосинтеза АН СССР, сыграли важную роль в развитии научных исследований в этой области.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Традиционно мероприятие состоит из лекций ведущих специалистов, за которыми следует конференция, посвященная актуальным исследованиям. Возобновление чтений в обновленном формате предоставило ученым площадку для обмена новейшей информацией, налаживания сотрудничества и поддержки молодых специалистов.

С 16 по 21 июня в ИФПБ РАН пройдут пленарные заседания и секционные доклады, охватывающие широкий спектр тем. Это позволит участникам погрузиться в детальное обсуждение современных исследований и актуальных вопросов фотосинтеза.

От имени временно исполняющего полномочия главы Городского округа Алексея Шимко организаторов и участников XXIII Пущинских чтений по фотосинтезу поприветствовал заместитель главы Алексей Воробьев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Конференция «Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы» охватит различные направления: от фундаментальных процессов фотосинтеза до разработки инновационных биотехнологий для сельского хозяйства и биомедицины.

Особое внимание будет уделено докладам молодых ученых, которым предстоит представить свои работы и побороться за звание лучшего.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию сотрудничества, обмену знаниями и стимулирует новые исследования в области фотосинтеза, что имеет огромное значение для науки и сельского хозяйства.