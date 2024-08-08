Масштабный проект по модернизации контейнерных площадок стартует в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье приступают к реализации масштабного проекта по модернизации контейнерных площадок, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сотрудники ведомства провели первые выезды на проблемные контейнерные площадки в Волоколамске, Красногорске, Можайске, Рузе, Одинцово и Наро-Фоминске. Вместе с представителями администраций муниципалитетов обсудили модернизацию свыше восьмидесяти площадок.
«В планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении.
Также в ближайшее время будет обследовано около 240 контейнерных площадок и разработаны проекты по модернизации еще 325 таких объектов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции котельной в микрорайоне Шепчинки в Подольске.