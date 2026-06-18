В Балашихе в детском саду в ЖК «Квартал Авиаторов» приступили к отделочным работам

В Балашихе в составе жилого комплекса «Квартал Авиаторов» активно продвигается строительство детского сада на 255 мест: строительная готовность объекта уже превысила 70%. О ходе работ проинформировало Министерство жилищной политики Московской области.

На текущем этапе строители завершили остекление и отделку фасада, а также подвели к зданию наружные инженерные сети. Сейчас специалисты заняты выполнением черновых отделочных работ, монтажом лифтового оборудования и активным подведением внутренних инженерных систем.

В скором времени начнется чистовая отделка помещений, параллельно стартует комплекс мероприятий по благоустройству прилегающей территории.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. После открытия в детском саду смогут работать 60 сотрудников.

3-этажное здание площадью 3,5 тыс. кв. м спроектировано с учетом современных требований к дошкольным учреждениям. В нем разместятся 11 многофункциональных групповых ячеек — каждая будет включать спальню, буфетную, раздевальную и санузел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.