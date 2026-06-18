Онкоскрининг на рак кишечника в Подмосковье прошли более 105 тыс. жителей

С начала 2026 года бесплатный онкоскрининг, позволяющий выявить злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта, прошли более 105 тыс. жителей, его проводят в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака, который стартовал в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика - это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это позволяет избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента. В ходе онкоскрининга пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь. Это высокоточный метод диагностики, который позволяет обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Такое исследование проводят всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.

Напомним, что пройти их можно в поликлинике по месту прикрепления, записаться на диспансеризацию - через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ».

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