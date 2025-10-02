Массовая драка в Махачкале: что ждет родителей подростков? Глава Дагестана заявил о жестких мерах

Инцидент, шокирующие кадры которого разлетелись по местным Telegram-каналам, произошел в среду возле школы №39. На записи видно, как группа юношей избивает двух лежащих на земле ребят.

Отреагировав на случившееся, Меликов в своем Telegram-канале выразил возмущение и отметил, что вся тяжесть ответственности должна лечь не только на самих участников потасовки, но и на их матерей и отцов. Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность, подчеркнул он. Кроме того, глава региона потребовал строгого разбирательства в отношении школ, ученики которых фигурируют на скандальном видео.

По данным властей, в конфликте участвовали учащиеся трех образовательных учреждений, а также совершеннолетние лица. Примечательно, что некоторые из них занимались в одной секции вольной борьбы. Меликов призвал взрослых уделять больше времени воспитанию, общению с детьми и привитию им нравственных ценностей, чтобы в будущем не допускать повторения подобных случаев.

Ранее сообщалось о том, что мужчина устроил стрельбу в торговом центре Махачкалы из травматического оружия.