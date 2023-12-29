Массовая гибель российских туристов в Турции: статистика за 2023 год

Турцию любят за сервис «все включено», чистое море и гостеприимное отношение к россиянам. Однако путешествия это не только отдых, но и риск. Для некоторых отпуск в жаркой стране стал последним. KP.RU выяснил, что только за последний год в Турции погибло не менее 150 туристов из России.

По словам посла Ерхова, всего за 11 последних месяцев 2023 года Турцию посетили 46,7 млн туристов. Россиян среди них примерно шесть миллионов. Это почти побило рекорд 2019 года, когда приезжих из РФ было семь миллионов.

Основные летальные исходы числятся в Анталье — популярном курорте в Турции.

«Многие из них (летальных исходов — прим.ред.) спровоцированы обострением хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых <...> В результате ДТП в этом году только в Анталье пострадало более 70 россиян; из них 10, к сожалению, погибли, в том числе двое детей», - отметил посол.

Также участились случаи краж в турецких отелях, вероятно, на фоне скачка цен по всей стране. Россиян и других граждан пытаются обмануть, когда предлагают очень дешевые туры и услуги: такое случается в любой стране. Однако Ерхов предупредил, что стоит ответственней относиться к выбору агенств и не вестись на «бесплатный сыр».