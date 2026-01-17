Массовая отмена концертов Ларисы Долиной: как история с квартирой в Хамовниках убила карьеру певицы?

Продюсер Павел Рудченко в интервью aif.ru заявил, что для разрешения глубокого репутационного кризиса Ларисы Долиной, о котором свидетельствуют массовые отмены ее концертов по стране, необходима комплексная долгосрочная стратегия. По его мнению, благоприятное время для быстрого решения проблемы уже упущено.

«Ситуация усугубляется с каждым днём, и разовых имиджевых мер теперь может быть недостаточно. Необходимо продумать игру вдолгую и выстроить полноценную стратегию репутационных мероприятий», — отметил Рудченко.

Рудченко констатировал, что певица, судя по всему, не извлекла уроков из скандальной истории с квартирой в Хамовниках. По мнению эксперта, артистке стоит включиться в социально значимые проекты: например, поддержку зоозащитных инициатив, работу над общественными проблемами или деятельность в рамках спецоперации.

«Вариантов много. Здесь важно, чтобы стратегия была грамотно проработана и рассчитана на долгосрочную перспективу… К сожалению, когда проблему еще можно было купировать, менеджмент Долиной этим не воспользовался. Сейчас ситуация настолько затянулась, что в комментариях общественности многие уже “слили” артистку. Люди не верят в ее возвращение, ставят на ней крест и не ждут никаких корректирующих шагов», — подытожил Рудченко.

Ранее сообщалось о том, что гастрольный график Долиной сорван до весны из-за скандала с квартирой.