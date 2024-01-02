Массовая пробка образовалась перед Крымским мостом

Водители стоят в огромных очередях с обеих сторон моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова.

По предварительным подсчетам, в пробках со стороны Керчи и Тамани находятся не менее 300 легковых машин. На полуостров пытаются проехать 264 водителя, со стороны Тамани выезжают 148 автомобилей.

Автомобилисты выжидают своей очереди по часу и более, сообщает «Крымский мост — оперативная информация».

Пока продвижения на участках и пропускных пунктах не предвидится. Очередь двигается медленно, но в связи с чем такие задержки пока неизвестно.