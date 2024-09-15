Массовое ДТП парализовало движение на МКАД на северо-востоке Москвы

На Московской кольцевой автодороге на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием сразу нескольких автомашин, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях департамент транспорта.

Сообщается, что ДТП произошло поздним вечером в субботу, 14 сентября, в районе 93-го километра МКАД. Сейчас на месте работают экстренные службы. Ситуация с пострадавшими выясняется.

«На внешней стороне 93 километра МКАД (в районе съезда № 93А) столкнулись несколько автомобилей», — говорится в сообщении.

В Департаменте транспорта добавили, что участок МКАД, где произошло столкновение, практически недоступен для движения, трафик в этом месте парализован. Автолюбителей попросили выбирать маршруты объезда.