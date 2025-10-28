Массовое отключение электричества произошло на Сахалине
Тысячи жителей Сахалина остались без света, тепла и воды из-за обрыва на ЛЭП
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Крупная авария в энергосистеме Сахалинской области привела к отключению электроэнергии и оставила множество жилых домов без водоснабжения и отопления, пишет «Газета.Ru».
В результате инцидента была парализована работа образовательных учреждений и медицинских амбулаторий.
По словам очевидцев, обычно в подобных ситуациях восстановление подачи электроэнергии происходит значительно быстрее.
«В нашем поселке Троицкое электричество отключили в 07:00 утра, а восстановили только к 17:00. Некоторые магазины, имевшие собственные генераторы, продолжали работать, а вот институты точно не функционировали», — рассказала местная жительница.
Она добавила, что в домах было почти нет воды, потому что насосы не работают без электричества. Местные власти, утверждает россиянка, отчитались о том, что свет везде включили, но на самом деле это неправда.
Еще одна жительница региона рассказала, что в ее селе под Южно-Сахалинском света тоже не было целый день — с утра и до вечера.
Из-за отсутствия электричества в домах стало холодно, поликлиники не работают, и люди не могут попасть к врачам.
Крупное частичное отключение электроэнергии на территории Сахалина произошло во вторник, 28 октября. Без стабильного энергоснабжения остались Южно-Сахалинск и 8 административных районов.
В правительстве региона сообщили, что причиной аварии стал обрыв грозозащитного троса на одной из линий электропередачи, соединяющей ключевые подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская».
