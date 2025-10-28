Массовое отключение электричества произошло на Сахалине

Крупная авария в энергосистеме Сахалинской области привела к отключению электроэнергии и оставила множество жилых домов без водоснабжения и отопления, пишет «Газета.Ru».

В результате инцидента была парализована работа образовательных учреждений и медицинских амбулаторий.

По словам очевидцев, обычно в подобных ситуациях восстановление подачи электроэнергии происходит значительно быстрее.

«В нашем поселке Троицкое электричество отключили в 07:00 утра, а восстановили только к 17:00. Некоторые магазины, имевшие собственные генераторы, продолжали работать, а вот институты точно не функционировали», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что в домах было почти нет воды, потому что насосы не работают без электричества. Местные власти, утверждает россиянка, отчитались о том, что свет везде включили, но на самом деле это неправда.

Еще одна жительница региона рассказала, что в ее селе под Южно-Сахалинском света тоже не было целый день — с утра и до вечера.

Из-за отсутствия электричества в домах стало холодно, поликлиники не работают, и люди не могут попасть к врачам.

Крупное частичное отключение электроэнергии на территории Сахалина произошло во вторник, 28 октября. Без стабильного энергоснабжения остались Южно-Сахалинск и 8 административных районов.

В правительстве региона сообщили, что причиной аварии стал обрыв грозозащитного троса на одной из линий электропередачи, соединяющей ключевые подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона готовиться к жесткой зиме.