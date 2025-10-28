Белгородская область готовится к тяжелой зиме из-за нехватки генераторов

В Белгородской области проводят экстренные мероприятия по подготовке к сложному зимнему периоду в условиях дефицита генераторного оборудования для организации теплоснабжения жилого фонда. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что поддержку Белгородской области оказывают руководители других субъектов РФ. В частности, губернатор Омской области Виталий Хоценко организовал отправку десяти генераторных установок, которые планируется разместить в муниципальных образованиях, расположенных в приграничной зоне.

Также на приобретение дополнительного оборудования из резервного фонда были выделены финансовые средства в объеме 2,3 млрд руб.

Гладков выразил надежду на оперативную поставку генераторов в регион, одновременно отметив, что процедура государственных закупок требует значительного времени, а наступление зимнего сезона уже приближается.

