Депутат Милонов призвал провести психиатрическую экспертизу «детских свадеб»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» моду на так называемые «детские свадьбы». По мнению парламентария, такие мероприятия следует проверить психиатрам и в случае негативной оценки запретить. Милонов счел, что такая «свадьба» может негативно отразится на ребенке в будущем и заявил, что своих детей бы на подобное не отправил.

На днях в Рунете начали вирусится фотографии с так называемых детских свадеб: малышей и школьников наряжают молодоженами, отвозят в ЗАГС, имитируют заключение брака. В частности, такие «свадьбы» сыграли во Дворце бракосочетания Саратова. Организаторы заявили, что это прививает уважение к семье и традиционным ценностям и сравнили мероприятие с игрой в «дочки-матери».

«Мне кажется, этот опыт нужно проверить. Провести экспертизу — психолого-психиатрическую. Но в любом случае, я считаю, что подобное не совсем уместно. Это может быть похоже на „дочки-матери“, но все-таки игра в семью, в супружескую пару — это более взрослый контент. Это как детское шампанское, да, все понимают, что алкоголя там нет — но сперва ребенок привыкает пить газировку из бокала, и когда начинают наливать настоящее шампанское — отторжения не происходит. Я бы своего ребенка на такую „свадьбу“ не отправил», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Виталий Милонов.

Известно, что у депутата Виталия Милонова шестеро детей, трое из которых приемные.

Ранее стало известно о закрытии проекта режиссера Никиты Михалкова, который хотел организовать патриотически-туристический центр в Нижегородской области за ₽7 млрд.