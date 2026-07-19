Массовое отравление шаурмой в Нягани: суд приостановил работу кафе на 30 суток

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) десятки людей обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы в местной закусочной, передает интернет-издание vestniksr.ru. Жители сообщили о недомогании губернатору региона в социальных сетях, указав на кишечную палочку и нарушения личной гигиены персоналом.

Роспотребнадзор и прокуратура инициировали внеплановую выездную проверку. На производственной кухне специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ключевым нарушением стало отсутствие горячего водоснабжения. Также специалисты отметили неправильное зонирование помещений, дефицит моечного инвентаря, использование оборудования без маркировки и работу повара без санитарной книжки. В пробах с оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Материалы проверки переданы в суд. По статье 6.6 КоАП РФ деятельность кафе приостановлена на 30 суток. Роспотребнадзор призвал предпринимателей усилить внутренний контроль в период аномальной жары.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в автоаварии погибли трое человек.