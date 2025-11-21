Массовое отравление в колледже: студенты жаловались на одинаковые симптомы

В Сургутском политехническом колледже зафиксирован массовый случай заболевания острой кишечной инфекцией, в результате которого медицинская помощь потребовалась 19 студентам. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Прокуратура ХМАО инициировала проверку по факту происшествия, привлекая к расследованию специалистов Роспотребнадзора, эпидемиологов и экспертов в сфере образования. Практическая значимость этой ситуации — в демонстрации того, как действует система реагирования на подобные ЧП в образовательных учреждениях, и какие меры принимаются для защиты здоровья учащихся.

По предварительным данным, причиной массового заболевания мог стать норовирус — высококонтагиозная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт и быстро распространяющаяся в коллективах. В настоящее время все пострадавшие студенты получают необходимую медицинскую помощь, а в колледже организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий для локализации инфекции.

