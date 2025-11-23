Массовое отравление в Москве: студентов разом госпитализировали после обеда

Массовое отравление произошло в Москве во время IT-соревнований, где 17 студентов и школьников почувствовали резкое недомогание после употребления в пищу макарон по-флотски. Об этом пишет РЕН ТВ .

Инцидент зарегистрирован в воскресенье на улице Гашека, где располагается центральное здание университета. Пострадавшие, среди которых есть 14-летние подростки, жаловались на симптомы острой пищевой интоксикации.

Экстренная медицинская помощь оказывалась непосредственно на месте, при этом состояние части пострадавших потребовало немедленной госпитализации.

Организаторам подобных событий рекомендуется тщательнее контролировать поставщиков пищевой продукции и соблюдать температурный режим хранения готовых блюд, особенно содержащих мясной фарш — продукт с высоким риском бактериологического заражения.

Следователи и другие специалисты уже начали проверку качества пищевой продукции и условий ее приготовления, результаты которой станут известны в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Сургуте 19 студентов отравились в колледже и запросили помощь медиков.