Массовое собрание беременных в Подмосковье перепутали с флешмобом

В Старой Купавне необычное скопление беременных женщин на улице вызвало недоумение местных жителей, предположивших организацию масштабного флешмоба или съемки видеоконтента для социальных сетей. На деле оказалось, что городская поликлиника организовала праздничное мероприятие в честь Всероссийского дня беременных. Это выяснило издание REGIONS.

Как выяснилось, никакого флешмоба и акции не было, как это предполагали местные жители. Медицинское учреждение подготовило для участниц комплексную программу: чаепитие с подарками, концертную программу, разработанную совместно с режиссером местного культурного центра, и практические встречи с акушерами-гинекологами.

Помимо праздничной составляющей, мероприятие позволило беременным женщинам в неформальной обстановке получить важную медицинскую информацию и установить личный контакт со специалистами, которые будут сопровождать их в период беременности.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2025 году провели более 4 тыс. процедур ЭКО.