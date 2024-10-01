Массовый сбой произошел в Telegram

Пользователи Telegram массово жалуются на проблемы с работой мессенджера. Платформа с трудом отправляет сообщения и прогружает медиафайлы. Это следует также из данных Downdetector.

Пользователи сообщают, что проблематично открывать каналы, смотреть фото и видео, отправлять сообщения. Некоторым требуется более 5-10 минут на отправку одного предложения в чатах.

По данным сайта по отслеживанию сбоев, проблемы начались вечером, 1 октября. При этом за весь день «падений» не наблюдалось.

«Сообщения пользователей указывают на возможные проблемы в Telegram», — указывает сайт.

Напомним, в середине сентября 2024 года Telegram переставал работать в некоторых регионах России. Затронуло это Ленобласть, Мособласть, Калининградскую область и Крым. Проблему устранили, но с чем был связан технический сбой в компании так и не пояснили.

Ранее сообщалось, что листинг Hamster Kombat стартовал со сбоя Telegram-кошелька.