Массовый сбой зафиксировали в работе приложений в Рунете

Проблемы в работе Рунета затронули ряд приложений и мобильных операторов, следует из данных сервиса Downdetector на 19:05 мск, пишет ТАСС.

Российским пользователям стало тяжело пользоваться приложениями банков, интернет-сервисов, и мобильных операторов. Везде наблюдаются долгие загрузки, а кто-то вовсе не может зайти в личные профили.

Наибольшее число жалоб у пользователей приложения Сбербанка (1 494 обращений), ВТБ (545), а также Альфа-Банка (462 жалоб).

Аналогичные сбои происходят у операторов, таких как МТС (180 жалоб), «Билайн» (119), «Ростелеком» (283).

Россияне, использующие «Яндекс», также столкнулись с проблемами. Это 447 человек минимум. Суя по данным «детектора», также 272 жалобы у «Кинопоиска» и 276 у «Яндекс музыки».

Соцсети пока виснут меньше всего. Однако есть проблемы с Telegram и VK — около 643 жалоб.

Количество жалоб стало сокращаться через 10 минут после сбоя, но полностью проблемы пока не устранили. Причины не уточняются.

Отметим, что Downdetector бывает не точным. Например, он сообщил 22 апреля о сбое в работе сайтов и приложений в Рунете. Позже оказалось, что сведения ошибочны.