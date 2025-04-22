Downdetector сообщил о сбое в работе сайтов и приложений в Рунете

Во вторник в Сети появилась информация о массовом сбое в работе Рунета, однако в итоге выяснилось, что сообщения о неполадках в работе сайтов и приложений являются ложными.

Утверждалось, что пользователи жалуются на сбои в работе МТС, «Билайна», «Мегафона», Т2, Yota, банковских приложений ВТБ, Сбербанка, Альфбанка, Газпромбанка, «Тинькофф», Т-банка. Кроме того, якобы фиксировались проблемы в работе Google, Steam, PlayStation Network, «ВКонтакте», Steam, Ростелекома, WhatsApp*, YouTube, Discord и прочих ресурсов. При этом лидером по количеству жалоб стал Telegram, работой которого за сутки оказались «неудовлетворены» больше 21 тысячи человек. Однако, информация оказалась ложной.

Как сообщает Downdetector, проблема произошла в самом детекторе. В сервисе принесли извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства.

А 17 апреля произошел сбой в работе Telegram. Позже в РКН заявили, что сбой в функционировании мессенджера имеет глобальный характер.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России