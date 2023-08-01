В Ставрополе была задержана женщина за попытку поджога ворот военкомата

Полиция Ставрополя задержала местную жительницу во время попытки поджога военкомата при помощи горючей смеси. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своих социальных сетях .

Он рассказал, что женщина совершила попытку поджога военкомата. Она собиралась бросить бутылку в ворота здания, но была арестована сотрудниками полиции.

Владимиров также сообщил, что она, скорее всего, на это ее уговорили мошенники. Губернатор сообщил, что в инциденте никто не пострадал и государственному имуществу не было нанесено урона. Правоохранительные органы уже ведут расследование по этому делу, заключил губернатор.

Недавно в Феодосии была задержана россиянка, бросившая коктейль Молотова в военкомат. Женщина бросила бутылку в здание 29 июля.