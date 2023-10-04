Мастер из Подольска представит городской округ на федеральных состязаниях профессионалов

На Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представлять городской округ Подольск будет Мария Чеботарева.

Девушка — выпускница подольской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, получившая там профессию портного.

Перед тем, как оказаться в финале, Марии пришлось пройти жесткий многоступенчатый отбор в состязаниях с другими мастерами-швеями. В итоге она оказалась в числе лучших профессионалов Национального чемпионата «Абилимпикс» и вышла в финал. Марию включили в состав сборной команды «Абилимпикс» Московской области в компетенции «Портной».

Состязания по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ пройдут 20—23 октября.