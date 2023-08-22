Мастер-класс для врачей-урологов прошел в Химках

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД президента России Сергей Даренков провел мастер-класс для врачей-урологов совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Химкинской больницы. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Медицинские специалисты провели совместный клинический обход и выполнили слинговую уретропексию 60-летней женщине. Это малоинвазивный и высокотехнологичный хирургический метод лечения, который позволяет вылечить недержание мочи у пациентов с гипермобильностью уретры и ослабленным сфинктером, пояснил Даренков.

«Мужчинам 66 и 68 лет с затрудненным болезненным мочеиспусканием провели лазерную энуклеацию — вмешательство по удалению аденомы простаты. Операции прошли успешно. Я вижу большие перспективы Химкинского отделения урологии, в котором выполняются великолепные малоинвазивные, эндоскопические и лапароскопические операции», — добавил профессор.

После проведения совместных хирургических вмешательств Даренков показал урологам презентацию по новым методам оперирования и ответил на их вопросы. Отметим, что все пациенты после операции находятся под наблюдением врачей.