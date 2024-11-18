Мастер-класс по архитектурной живописи провел в Серпухове художник Назаров

Мероприятие состоялось в рамках первого фестиваля изобразительного и фотографического искусства «Объективная перспектива». Мастер-класс посетил председатель Серпуховского центра фотографического искусства им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина Юрий Сурков. Он представлял интересы организаторов фестиваля — МАУ «Серпуховское информационное агентство» и Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина. Юрий Сурков вручил одаренному живописцу благодарственное письмо, отметив его значимую роль в культурное развитие округа и положительный пример для развития молодого поколения.

Фото: [ Фото Центр фотоискусства имени Николая Андреева и Василия Улитина г.о. Серпухов ]

«Хорошо, что в нашем городе проходит подобный фестиваль. Объединение двух видов изобразительного искусства — раскрывает новые горизонты возможностей для творчества. Ну, а проводить мастер-класс на такой потрясающей выставке — сплошное удовольствие», — отметил художник.

Кирилл Назаров — творческая личность, прославившаяся в Серпухове. Особое внимание горожан и гостей муниципалитета привлекли изображения православных святынь живописца. В нынешнем году местный художник работал в экстремальных условиях. Он взобрался в люльку автовышки, чтобы писать Высоцкий монастырь с высоты птичьего полета.