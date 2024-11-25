Мастер-класс по нейрографике состоялся в городе Луховицы в честь Дня матери

Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия» в рамках работы Центра объединения гражданских инициатив «Единые» и по партийному проекту «Крепкая семья».

Мастер-класс провела специалист нейрографики Любовь Бегеева, которой удалось показать гостям мероприятия мир графических образов. Участникам рассказали, как перенос графических образов на бумагу помогает раскрыть смысл жизненных целей и задач. Участие приняли родные бойцов СВО — многодетные мамы с детьми, близкие родственники.

«Медитативный процесс рисования занял больше двух часов. Он дал успокоение, способствовал снижению тревожности и погрузил участников мероприятия в ресурсное состояние, ощущение внутреннего баланса и уверенности. От души поблагодарила Любовь Бегееву за радость творчества и возможность целительного погружения внутрь себя, поздравила присутствующих мам с праздником и сама с удовольствием участвовала в мастер-классе», — сказала депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия», директор библиотеки Екатерина Андросова.

Нейрографика — это метод рисования, который направлен на решение проблемы. Достаточно нарисовать картинку и при помощи подсказки эксперта разукрасить ее, чтобы определить актуальную на данный момент проблему и понять способы ее устранения. Процесс рисования успокаивает, раскрывает жизненную энергию и позволяет приятно провести время.