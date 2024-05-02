Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Дзержинском

Мастер-класс по созданию маскировочных сетей состоялся в Дзержинском. В нем поучаствовал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук.

В мероприятии приняли участие все желающие жители города. В ходе занятия участникам рассказали о технике создания маскировочных сетей, объяснили их важность для обеспечения безопасности бойцов.

Как отметил Жук, плетение маскировочных сетей является непростым процессом, в ходе которого важно учитывать цветовую гамму местности, где они будут использоваться. Так, оттенки сети и ее узор должны сочетаться с окружающей природой.

Депутат добавил, что мастер-класс собрал большое количество участников из числа жителей города.