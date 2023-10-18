Мастер-класс по сложным коронарным вмешательствам прошел для врачей Подмосковья в МОНИКИ

В отделении рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского для врачей стационаров Подмосковья провели образовательный мастер-класс по выполнению сложных коронарных вмешательств с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Обучение длилось два дня, его посетили 15 медицинских специалистов. Участникам зачитали лекции о базовых принципах применения и интерпретации внутрисосудистых методов исследования, в ходе тренинга провели симуляционные занятия и показательные операции и не только.

«При проведении этих операций потребовалось применение одной из наиболее сложных технологий эндоваскулярной хирургии — эксимерной лазерной атерэктомии. Такая техника позволяет восстановить просвет артерии в случаях, когда у пациентов сформировались плотные пораженные участки в ранее имплантированных стентах, и их плотность не позволяет провести стандартные ангиографические инструменты», — рассказал руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ Алексей Азаров.

В ходе мероприятия Алексей Азаров совместно со старшим хирургом отделения Максимом Капрановым выполнили шесть коронарных вмешательств с применением внутрисосудистого ультразвука пациентам, у которых диагностировали поражение ствола главной артерии сердца и ранее имплантированных стентов.

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