Мастер-классы, фестивали и спектакли: более 50 мероприятий запланировано в парках Каширы на зимний сезон

С 1 декабря в парках культуры и отдыха города округа Кашира открывается зимний сезон.

В округе проходит активная подготовка к участию в проекте «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей округа планируют провести более 50 мероприятий, которые будут учитывать разные предпочтения и возрастные категории гостей.

На территории парков на протяжении зимних месяцев будут функционировать пункты общественного питания и прокат спортивного инвентаря. Согреться в холодную погоду и приятно провести время предложено также в зоне с символичным названием «Теплый очаг».

«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках. «Зима в Подмосковье» уже стала узнаваемым брендом. В течение зимнего сезона у нас будет работать резиденция и почта Деда Мороза. Для гостей наших парков будут доступны активности, интерактивные игры, театральные постановки», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Гостям парков обещают праздничную атмосферу. Яркие новогодние елки, выставки, мастер-классы, театральные спектакли и фестиваля — запланирован ряд мероприятий, которые найдут отклик у гостей. В округе ведется подготовка множества спортивных, культурных и развлекательных событий.