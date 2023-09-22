Мастер-классы и экскурсии для детей проведут на сыроварне в Подмосковье
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В эти выходные на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское для детей проведут мастер-классы по росписи деревянных игрушек и изготовлению цветных мелков. Об этом сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Помимо этого, для посетителей организуют катание на лошади и обзорные экскурсии. Детям расскажут интересные факты о сыроварении, и посвятят их в историю сыроделия. Помимо этого, юные посетители смогут познакомиться с коровами, козами, овцами, кроликами и другими обитателями фермы.
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