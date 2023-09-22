Мастер-классы и экскурсии для детей проведут на сыроварне в Подмосковье

В эти выходные на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское для детей проведут мастер-классы по росписи деревянных игрушек и изготовлению цветных мелков. Об этом сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.