Мастер-классы и экскурсии проведут на ферме в Подмосковье в эти выходные

В эти выходные на ферме «Русский страус» в Серпухове пройдут мастер-классы и экскурсии. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Для гостей подготовят разнообразную программу мероприятий: экскурсии, где любой желающий сможет познакомиться с обитателями фермы со всего мира», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Кроме того, представители фермы дадут уроки по правильному уходу за поросятами, расскажут о том, как получают козье молоко, чем отличаются хорошие яйца от плохих. Дети смогут покататься на пони, принять участие в мастер-классе «Лоскутная лошадка» и погулять с козами и козлятами, добавили в министерстве.