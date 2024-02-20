Мастер-классы, концерты и фотозоны: представлен анонс праздничных мероприятий на 23 февраля в округе Пушкинский

Жители Городского округа Пушкинский торжественно отметят День защитника Отечества. Глава Городского округа Пушкинский Московской области Максим Красноцветов информирует, что в центральном парке культуры и отдыха Пушкино, в парке Серебрянка и городском парке культуры и отдыха Ивантеевка пройдут праздничные мероприятия: концерты, памятные акции, мастер-классы, зрелищные шоу. Всего по всему округу пройдет более 15 бесплатных мероприятий, приуроченных к празднику.

В центральном парке культуры и отдыха Пушкино праздничные мероприятия начнутся с 12 часов дня 23 февраля. Состоится акция «Поздравление для защитника». На центральной площади пройдет реконструкция строевых учений. Параллельно в районе сцены будет установлена тематическая фотозона.

В 13:00 работу начнет полевая кухня. В это же время состоится праздничный концерт «Слава защитникам Отечества». В 14:00 стартует мастер-класс, на котором ребятам предложат сделать красивую поздравительную открытку для своего папы. Мероприятия завершатся в 15:00.

Парк Серебрянка ждет гостей к 12 часам дня. Анонсированы следующие мероприятия: праздничный концерт (с 12:00 до13:00), акция «Поздравление для защитника» (с 12:00 до 15:00), мастер-класс «Открытка для папы» (с 13:00 до 14:00) и «Богатырские состязания» (с 14:00 до 15:00).

Городской парк культуры и отдыха Ивантеевка приглашает гостей к 12 часам дня. До 15:00 на территории парка пройдут разные мероприятия: два мастер-класса («Открытка для папы» с 12:00 до 13:00 и мастер-класс от МегаНяни с 13:00 до 14:00), акция «Поздравление для защитника» (с 12:00), выступление клуба для юных моряков (с 13:30) и праздничный концерт (с 14:00). Желающим сделать памятное фото рекомендовано подходить к фотозоне, которая будет открыта с 12 часов дня. Вкусно подкрепиться можно будет на полевой кухне, которая открыта с 14:30.

Для мужчин и семей участников СВО подготовлены праздничные концерты. С программой можно ознакомиться по ссылке:

https://pushkino.mosreg.ru/article/svedeniya-o-mestah-zadejstvovannyh-v-provedenii-torzhestvennyh-meropriyatij-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-514064