Мастер-классы от перинатальных центров Подмосковья увидели гости стенда региона на выставке «Россия»

Гостям подмосковного стенда на выставке «Россия» представили мастер-классы от перинатальных центров региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Специалист Московского областного перинатального центра в Балашихе Екатерина Климова показала, как использовать кинезиотейпирование при восстановлении после беременности и родов. Балашихинский центр — один из немногих, где данная технология внедрена и активно используется.

«Сегодня мне произвели кинезиотейпирование живота. Потрясающее ощущение, здорово, что в Подмосковье это доступно для женщин после родов. Это колоссальная поддержка для брюшной стенки. Если бы в нашем родильном доме это было доступно, мы бы рекомендовали женщинам данную процедуру. Тейпы — хорошее дополнение к работе с диастазом, например», — отметила врач акушер-гинеколог из Челябинска Ксения.

Мастер-класс по кинезиотейпированию в реабилитации детей раннего возраста провел врач-неонатолог Максим Новиков из Видновского перинатального центра.

«Это достаточно новая, интересная методика, которая позволяет корректировать довольно много состояний и заболеваний у детей таким неинвазивным, простым в использовании методом. Это пупочные грыжи, расхождение белой линии живота, неправильные постановки стоп, в частности, косолапость, либо же плоскостопие», — сказал Максим Новиков.

Особый интерес у посетителей вызвала зона ухода за новорожденными. И взрослые, и дети смогли попробовать правильно запеленать пупса под руководством неонатологов. Маленькие гости стенда попробовали себя в роли врача и медицинской сестры.

Также состоялись занятия с логопедом по развитию речи у детей раннего возраста и мастер-класс по арт-терапии, которая проводится в школах матерей для беременных женщин при подмосковных роддомах. В процессе арт-терапии будущая мама может выразить свои эмоции и чувства через творчество, что помогает ей лучше понять себя, осознать новый статус, а также расслабиться и снизить тревожность. Елена Масленникова, клинический перинатальный психолог МОПЦ г. Балашихи, поделилась, что в их Центре есть специальный день арт-терапии и для врачей.